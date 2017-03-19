В КНДР испытали ракетный двигатель

"Разработка и завершение работы над надежным ракетным двигателем нового типа позволит объединить научные и технологические открытия для создания средства доставки спутников мирового уровня с целью освоения космического пространства", - заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, который присутствовал на испытаниях.

Он также отметил, что "скоро весь мир увидит значение достигнутой великой победы".

Как отмечают наблюдатели, сообщение об испытаниях двигателя совпали по времени с визитом госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Пекин после его посещения Японии и Южной Кореи.

Как сообщал УНН, США и Китай намерены углубить сотрудничество для поиска решения в конфликте вокруг ядерной программы КНДР.