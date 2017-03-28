У КНДР провели випробування чергового ракетного двигуна - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Північна Корея провела ще одне випробування двигуна балістичної ракети. Про це з посиланням на джерела в міноборони США повідомляє CNN, передає УНН.
Як повідомили військові джерела, випробування пройшло в п'ятницю і стало третім за останні тижні з використанням подібної технології.
Крім того зазначається, що застосовувана в новому двигуні технологія може використовуватися при створенні міжконтинентальної балістичної ракети.
Нагадаємо, у КНДР випробували ракетний двигун
Як повідомляв УНН, КНДР має намір на тлі дій США і Південної Кореї продовжувати “прискорення” своїх ядерної та ракетної програм.