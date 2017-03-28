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У КНДР провели випробування чергового ракетного двигуна - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Північна Корея провела ще одне випробування двигуна балістичної ракети. Про це з посиланням на джерела в міноборони США повідомляє CNN, передає УНН.

Як повідомили військові джерела, випробування пройшло в п'ятницю і стало третім за останні тижні з використанням подібної технології.

Крім того зазначається, що застосовувана в новому двигуні технологія може використовуватися при створенні міжконтинентальної балістичної ракети.

Нагадаємо, у КНДР випробували ракетний двигун

Як повідомляв УНН, КНДР має намір на тлі дій США і Південної Кореї продовжувати “прискорення” своїх ядерної та ракетної програм.

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