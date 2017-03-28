В КНДР провели испытания очередного ракетного двигателя - СМИ

Как сообщили военные источники, испытание прошло в пятницу и стало третьим за последние недели с использованием подобной технологии.

Кроме того отмечается, что применяемая в новом двигателе технология может использоваться при создании межконтинентальной баллистической ракеты.

Напомним, в КНДР испытали ракетный двигатель

Как сообщал УНН, КНДР намерена на фоне действий США и Южной Кореи продолжать "ускорение" своих ядерной и ракетной программ.