В КНДР провели испытания очередного ракетного двигателя - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Северная Корея провела еще одно испытание двигателя баллистической ракеты. Об этом со ссылкой на источники в минобороны США сообщает CNN, передает УНН.
Как сообщили военные источники, испытание прошло в пятницу и стало третьим за последние недели с использованием подобной технологии.
Кроме того отмечается, что применяемая в новом двигателе технология может использоваться при создании межконтинентальной баллистической ракеты.
Напомним, в КНДР испытали ракетный двигатель
Как сообщал УНН, КНДР намерена на фоне действий США и Южной Кореи продолжать "ускорение" своих ядерной и ракетной программ.