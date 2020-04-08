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У КНДР повідомили про створення нано-маски з антибіотиками, що вбиває віруси

У КНДР повідомили про створення нано-маски з антибіотиками, що вбиває віруси

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Північній Кореї з’явилось повідомлення, що вчені розробили нано-маску, що оброблена розчином з антибіотиками і вбиває віруси. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

"На тлі загальнодержавної надзвичайної протиепідемічної кампанії щодо запобігання COVID-19, Інститут медичних інструментів при Міністерстві охорони здоров'я КНДР нещодавно розробив нано-антибіотичну маску", - повідомили в ЗМІ щодо заяв з КНДР.

Вказано, що маска відповідає технічним характеристикам ВООЗ.

“Маски обробляються нано-антибіотичним розчином, який допомагає стерилізувати та вбивати мікроби та віруси та фільтрує дрібний пил”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що маски виготовляють на фабриці медичної техніки у Пхеньяні.

Окрім того, як повідомляється, у Північній Кореї досі не зафіксовано жодного випадку захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, Toyota почне випускати захисні щитки для обличчя, роздруковані на 3D-принтері.

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