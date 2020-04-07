Toyota почне випускати захисні щитки для обличчя, роздруковані на 3D-принтері
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Японський виробник автомобілів Toyota повідомив, що він почне виготовляти по 500-600 захисних медичних щитків для обличчя на тиждень за допомогою 3D-принтера. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“Японський виробник автомобілів Toyota заявив, що почне виготовляти 500-600 медичних щитків для обличчя на тиждень за допомогою ливарних форм та 3D-друку, і надалі планує наростити виробництво”, - повідомили в ЗМІ.
Вказано, що таке виробництво буде здійснюватись в основному у Японії, хоча також будуть докладатись зусилля і в інших заводах і філіях.
“Toyota також розглядає можливість використання власних транспортних засобів для перевезення людей з їхніх будинків до медичних установ або карантинних центрів, щоб менше потенційно заражених людей перебувало у громадському транспорті або в таксі”, - вказано у повідомленні.
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