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Toyota начнет выпускать защитные щитки для лица, распечатанные на 3D-принтере

Toyota начнет выпускать защитные щитки для лица, распечатанные на 3D-принтере

Киев  •  УНН

 • 22104 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Японский производитель автомобилей Toyota сообщил, что он начнет производить по 500-600 защитных медицинских щитков для лица в неделю с помощью 3D-принтера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Японский производитель автомобилей Toyota заявил, что начнет производить 500-600 медицинских щитков для лица в неделю с помощью литейных форм и 3D-печати, и в дальнейшем планирует нарастить производство", - сообщили в СМИ.

Указано, что такое производство будет осуществляться в основном в Японии, хотя также будут прикладываться усилия и на других заводах и филиалах.

"Toyota также рассматривает возможность использования собственных транспортных средств для перевозки людей из их домов в медицинские учреждения или карантинные центры, чтобы меньше потенциально зараженных людей находилось в общественном транспорте или в такси", - указано в сообщении.

Напомним, в Google рассказали, как люди придерживаются карантина по всему миру.

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