В КНДР сообщили о создании нано-маски с антибиотиками, убивающую вирусы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Северной Корее появилось сообщение, что ученые разработали нано-маску, обработанную раствором с антибиотиками и убивающую вирусы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"На фоне общегосударственной чрезвычайной противоэпидемической кампании по предотвращению COVID-19, Институт медицинских инструментов при Министерстве здравоохранения КНДР недавно разработал нано-антибиотическую маску", - сообщили в СМИ относительно заявлений из КНДР.
Указано, что маска соответствует техническим характеристикам ВОЗ.
"Маски обрабатываются нано-антибиотическим раствором, который помогает стерилизовать и убивать микробы и вирусы и фильтрует мелкую пыль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маски изготавливают на фабрике медицинской техники в Пхеньяне.
Кроме того, как сообщается, в Северной Корее до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.
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