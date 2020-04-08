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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 44207 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В КНДР сообщили о создании нано-маски с антибиотиками, убивающую вирусы

В КНДР сообщили о создании нано-маски с антибиотиками, убивающую вирусы

Киев  •  УНН

 • 15794 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Северной Корее появилось сообщение, что ученые разработали нано-маску, обработанную раствором с антибиотиками и убивающую вирусы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"На фоне общегосударственной чрезвычайной противоэпидемической кампании по предотвращению COVID-19, Институт медицинских инструментов при Министерстве здравоохранения КНДР недавно разработал нано-антибиотическую маску", - сообщили в СМИ относительно заявлений из КНДР.

Указано, что маска соответствует техническим характеристикам ВОЗ.

"Маски обрабатываются нано-антибиотическим раствором, который помогает стерилизовать и убивать микробы и вирусы и фильтрует мелкую пыль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маски изготавливают на фабрике медицинской техники в Пхеньяне.

Кроме того, как сообщается, в Северной Корее до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.

Напомним, Toyota начнет выпускать защитные щитки для лица, распечатанные на 3D-принтере.

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