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У КМДА звернулись до правоохоронців через перешкоджання будівництву Подільсько-Воскресенського мосту

У КМДА звернулись до правоохоронців через перешкоджання будівництву Подільсько-Воскресенського мосту

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Київська міська державна адміністрація звернулась до правоохоронних органів через те, що невідомі особи вчергове перекрили рух технологічного будівельного транспорту, задіяного на будівництві Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

“Міська влада змушена звернутись до правоохоронних органів у зв’язку з перешкоджанням будівництву Подільсько-Воскресенського мостового переходу... Учора невідомі особами, які представляються активістами від громади Русанівських садів, вчергове перекрили рух технологічного будівельного транспорту, задіяного на будівництві Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Такі незаконні дії унеможливлюють спорудження насипу, яким буде проходити лінія метрополітену, що сполучить лівий і правий береги, та призводять до коригування графіків завершення будівництва”, - сказав заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

За його словами, враховуючи супротив окремих мешканців Русанівських садів та перешкоджання ними будівництву важливого об’єкту транспортної інфраструктури міста, замовник будівництва та генеральний підрядник звернулися до правоохоронних органів із проханням вжити заходи з ліквідації незаконного перекриття руху будівельного транспорту вулицею Центральною Садовою та забезпечити громадський правопорядок під час здійснення будівельних робіт.

“Учергове наголошуємо, що будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу здійснюється в межах земельних ділянок, відведених в установленому порядку державними актами на право постійного користування… Крім того, вулиця Центральна Садова, якою здійснюється рух, є дорогою районного значення та перебуває у комунальній власності міста Києва. І що важливо – скоригованим проектом передбачено розв’язання напрямків руху автомобільного транспорту в напрямку вулиць Оноре де Бальзака та Алішера Навої в обхід озера Райдужного”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко показав, як іще освітили Подільсько-Воскресенський міст.

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