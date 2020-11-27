В КГГА обратились к правоохранителям из-за препятствования строительства Подольско-Воскресенского моста

"Городская власть обратиться в правоохранительные органы в связи с препятствием строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода... Вчера неизвестные лица, которые представляются активистами от общества Русановских садов, в очередной раз перекрыли движение технологического строительного транспорта, задействованного на строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода. Такие незаконные действия делают невозможным сооружение насыпи, которым будет проходить линия метрополитена, которая соединит левый и правый берега, и приводят к корректировке графиков завершения строительства", - сказал заместитель главы КГГА Александр Густелев.

По его словам, учитывая сопротивление отдельных жителей Русановских садов и препятствования ими строительству важного объекта транспортной инфраструктуры города, заказчик строительства и генеральный подрядчик обратились в правоохранительные органы с просьбой принять меры по ликвидации незаконного перекрытия движения строительного транспорта по улице Центральной Садовой и обеспечить общественный правопорядок при осуществлении строительных работ.

"В очередной раз подчеркиваем, что строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода осуществляется в пределах земельных участков, отведенных в установленном порядке государственными актами на право постоянного пользования... Кроме того, улица Центральная Садовая, по которой осуществляется движение, является дорогой районного значения и находится в коммунальной собственности города Киева. И что важно - скорректированным проектом предусмотрено решение направлений движения автомобильного транспорта в направлении улиц Оноре де Бальзака и Алишера Навои в обход озера Радужного", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко показал, как еще осветили Подольско-Воскресенский мост.