У столиці знову запустили дитячий садок онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Для дітей від 4 до 7 років знову став доступним дитячий садок в онлайн форматі, який був створений в умовах карантину. Безкоштовні заняття розпочалися з 3 вересня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
“Дитячий садок онлайн для дітей 4-7 років знову стане доступним для киян і всіх охочих. Це освітній інноваційний проект, створений міською владою під час карантинних заходів, щоб допомогти батькам зайняти дітей вдома”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що уже з вересня місяця дитячий садок онлайн знову стане доступним.
З 3 вересня на порталі Освітнього Хабу міста Києва абсолютно безкоштовно діти зможуть зануритись у цікаві історії, проявити свою емпатію до інших людей, формувати власний характер і навіть “попрацювати” пожежником, поліцейським, вчителем, лікарем або обрати інші цікаві та корисні професії", — додали в повідомленні.
Нагадаємо, у травні перший в Україні онлайн-дитсадок, який розрахований на дітей 4-6 років, тільки за перші дні відвідали майже 100 тисяч користувачів.