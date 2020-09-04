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В столице снова запустили детский сад онлайн

Киев • УНН

 • 12728 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Для детей от 4 до 7 лет снова стал доступным детский сад в онлайн формате, который был создан в условиях карантина. Бесплатные занятия начались с 3 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В столице снова запустили детский сад онлайн

"Детский сад онлайн для детей 4-7 лет снова станет доступным для киевлян и всех желающих. Это образовательный инновационный проект, созданный городскими властями во время карантинных мероприятий, чтобы помочь родителям занять детей дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже с сентября месяца детский сад онлайн снова станет доступным.

С 3 сентября на портале образовательного хаба города Киева абсолютно бесплатно дети смогут окунуться в интересные истории, проявить свою эмпатию к другим людям, формировать собственный характер и даже "поработать" пожарным, полицейским, учителем, врачом или другие интересные и полезные профессии", - добавили в сообщении.

Напомним, в мае первый в Украине онлайн-детсад, рассчитанный на детей 4-6 лет, только за первые дни посетили почти 100 тыс. пользователей.

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