У КМДА запевнили, що Алею Героїв Небесної Сотні не відкриють для автотранспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Розповсюджена інформація щодо планів столичної влади нібито відкрити для руху транспорту Алею Героїв Небесної Сотні (колишній початок вул. Інститутської) не відповідає дійсності, передає УНН із посиланням на заяву КМДА.
“Розповсюджена деякими ЗМІ інформація щодо планів столичної влади нібито відкрити для руху транспорту Алею Героїв Небесної Сотні (колишній початок вул. Інститутської) не відповідає дійсності. Ні мер столиці Віталій Кличко, ні жоден з підрозділів КМДА не ініціював подібного “рішення”, — йдеться у повідомленні.
У КМДА також закликали ЗМІ перевіряти факти перед публікацією і не розповсюджувати неперевірену та абсолютно неправдиву інформацію.
Нагадаємо, ГПУ не повідомляла про завершення слідчих експериментів на алеї Героїв Небесної Сотні.