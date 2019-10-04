В КГГА заверили, что Аллею Героев Небесной Сотни не откроют для автотранспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Распространенная информация о планах столичных властей якобы открыть для движения транспорта Аллею Героев Небесной Сотни (ранее начало ул. Институтской) не соответствует действительности, передает УНН со ссылкой на заявление КГГА.
"Распространенная некоторыми СМИ информация о планах столичных властей якобы открыть для движения транспорта Аллею Героев Небесной Сотни (ранее начало ул. Институтской) не соответствует действительности. Ни мэр столицы Виталий Кличко, ни один из подразделений КГГА не инициировал подобного "решения", - говорится в сообщении.
В КГГА также призвали СМИ проверять факты перед публикацией и не распространять непроверенную и абсолютно неправдивую информацию.
Напомним, ГПУ не сообщала о завершении следственных экспериментов на аллее Героев Небесной Сотни.