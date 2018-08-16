У КМДА розповіли, які райони найбільше постраждали від нічної зливи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Внаслідок зливи, яка пройшла сьогодні вночі в Києві, найбільше постраждали чотири райони столиці. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови КМДА Петро Пантєлєєв, передає кореспондент УНН.
“Негода пройшла полосою і найбільше постраждали: Печерський, Шевченківський, Дніпровський і частина Деснянського району, а саме Лісовий масив. Всього повалено більше 200 дерев, 5 опор електропередач, маємо пошкодження покрівель фасадів будинків, а найбільше пошкоджені 5 будинків на Хрещатику”, — розповів П.Пантєлєєв.
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Він додав, що до ліквідації наслідків негоди було залучено 50 працівників спецпідрозділів ДСНС, майже тисячу комунальників та 50 одиниць спецтехніки.
Також, за його словами, мали місце проблеми з рухом громадського транспорту, а саме трамваїв на вулицях Глибочицькій та Борщагівській.
“Станом на 10:00 рух відновлено і проблем з пересуванням громадського транспорту немає. Зараз на 11:00 практично можна говорити про ліквідацію наслідків негоди, яка мале місце вночі”, — резюмував П.Пантелеєв.
Як повідомляв УНН, негода пронеслася центром Києва, через що зірвало дах у кіоску, повалило гілки дерев.