В КГГА рассказали, какие районы наиболее пострадали от ночного ливня

“Непогода прошла полосой и больше всего пострадали Печерский, Шевченковский, Днепровский и часть Деснянского района, а именно Лесной массив. Всего повалено более 200 деревьев, 5 опор электропередач, повреждены кровли фасадов зданий, а больше всего повреждены 5 домов на Крещатике”, — рассказал П.Пантелеев.

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Он добавил, что к ликвидации последствий непогоды были привлечены 50 работников спецподразделений ГСЧС, почти тысяча коммунальщиков и 50 единиц спецтехники.

Также, по его словам, возникли проблемы с движением общественного транспорта, а именно трамваев на улицах Глыбочицкой и Борщаговской.

“По состоянию на 10:00 движение восстановлено и проблем с передвижением общественного транспорта нет. Сейчас на 11:00 практически можно говорить о ликвидации последствий непогоды, которая произошла ночью”, — резюмировал П.Пантелеев.

Как сообщал УНН, непогода пронеслась по центру Киева, из-за чего сорвало крышу в киоске, повергло ветви деревьев.