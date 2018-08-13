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У КМДА розповіли, коли продовжаться розкопки на Поштовій площі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Археологічні дослідження на Поштовій площі будуть продовжені після того, як буде здійснено альтернативне укріплення конструкцій. Про це розповіли на спільному брифінгу директор КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва” Максим Калінін та заступник директора Департаменту культури — начальник управління збереження історичного середовища та охорони об’єктів культурної спадщини Олександр Никоряк, передає кореспондент УНН.

У КМДА розповіли, коли продовжаться розкопки на Поштовій площі

“10 серпня між КП „Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва“ та Інститутом археології НАН України укладений договір на проведення археологічних досліджень на цій ділянці. Найближчим часом археологи візьмуться до роботи щодо археологічних досліджень”, — сказав М.Калінін.

Він зазначив, що як тільки фахівці Інституту археології приступлять до досліджень у музеї на Поштовій площі, то кожен охочий зможе спостерігати за їхньою роботою в режимі онлайн завдяки камерам, які там встановлені.

Водночас, за його словами, для того, щоб продовжити розкопки глибше, то потрібно укріпити конструкції. Зокрема, уточнив посадовець, є висновок Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, в якому вказано, що для того щоб в подальшому проводити розкопки до відмітки “96”, необхідно зробити альтернативний варіант укріплення паль.

“На доручення заступника голови Олексія Резнікова розробляється даний альтернативний проект укріплення паль. Він буде розроблений до кінця цього року. Я абсолютно підтримую колегу щодо необхідності якомога швидше продовжити археологічні дослідження, після того, як палі будуть укріплені альтернативним проектом”, — сказав Калінін.

У свою чергу заступник директора Департаменту культури — начальник управління збереження історичного середовища та охорони об’єктів культурної спадщини Олександр Никоряк зазначив, що дослідження на Поштовій будуть продовжені вже з наступного року, коли відбудеться альтернативне укріплень паль.

“Працювати там, далі поглиблюватися нижче небезпечно... Тому після укріплення туди зайдуть археологи і будуть працювати далі”, — додав він.

Як повідомляв УНН, Міністерство культури України розпочало процедуру надання статусу національного значення знайденим пам'яткам архітектури та історії на Поштовій площі в Києві.

Нагадаємо, у Києві на Поштовій продовжують археологічні розкопки. У подальшому артефакти планують законсервувати, а саму Поштову перетворити на "публічний простір".

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