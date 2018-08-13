У КМДА розповіли, коли продовжаться розкопки на Поштовій площі

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Археологічні дослідження на Поштовій площі будуть продовжені після того, як буде здійснено альтернативне укріплення конструкцій. Про це розповіли на спільному брифінгу директор КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва” Максим Калінін та заступник директора Департаменту культури — начальник управління збереження історичного середовища та охорони об’єктів культурної спадщини Олександр Никоряк, передає кореспондент УНН.