В КГГА рассказали, когда продолжатся раскопки на Почтовой площади

“10 августа между КП „Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева“ и Институтом археологии НАН Украины заключен договор на проведение археологических исследований на этом участке. В ближайшее время археологи приступят к работе по археологическим исследованиям”, — сказал М.Калинин.

Он отметил, что как только специалисты Института археологии приступят к исследованиям в музее на Почтовой площади, то каждый желающий сможет наблюдать за их работой в режиме онлайн благодаря камерам, которые там установлены.

Однако, по его словам, для того чтобы продолжить раскопки глубже, нужно укрепить конструкции. В частности, уточнил чиновник, есть вывод Научно-исследовательского института строительных конструкций, в котором указано, что для того чтобы в дальнейшем проводить раскопки до отметки “96”, необходимо сделать альтернативный вариант укрепления свай.

“По поручению заместителя председателя Алексея Резникова разрабатывается данный альтернативный проект укрепления свай. Он будет разработан до конца этого года. Я абсолютно поддерживаю коллегу о необходимости как можно скорее продолжить археологические исследования, после того, как сваи будут укреплены альтернативным проектом”, - сказал Калинин.

В свою очередь заместитель директора Департамента культуры — начальник управления сохранения исторической среды и охраны объектов культурного наследия Александр Никоряк отметил, что исследования на Почтовой будут продолжены уже со следующего года, когда состоится альтернативное укреплений свай.

“Работать там, дальше углубляться ниже опасно... Поэтому после укрепления туда зайдут археологи и будут работать дальше”, - добавил он.

Как сообщал УНН, Министерство культуры Украины начало процедуру предоставления статуса национального значения найденным памятникам архитектуры и истории на Почтовой площади в Киеве.

Напомним, в Киеве на Почтовой продолжают археологические раскопки. В дальнейшем артефакты планируют законсервировать, а саму Почтовую превратить в “публичное пространство”.