У КМДА пояснили, для чого "Київський культурний кластер" купує алкогольні напої
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. КП "Київський культурний кластер", яке нещодавно оголосило тендер на закупівлю алкоголю, збирається придбати його для барів чотирьох муніципальних кінотеатрів. Для цього використовують власні гроші комунального підприємства, а не столичного бюджету. Про це повідомляє КМДА, передає УНН.
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«Як інформує комунальне підприємство, у його структурі наразі функціонують 7 кластерів – «Краків», «Лейпциг», «Флоренція», «Імені Т.Г. Шевченка», «Старт», «Арт-Братислава» та «Ліра». У чотирьох барах, що працюють при комунальних кінотеатрах, здійснюється продаж алкогольних напоїв у межах офіційного ліцензування. Йдеться про бари у кластерах «Краків», «Лейпциг», «Флоренція» та «Імені Т.Г. Шевченка», - вказали у пресслужбі.
Окрім того, у «Київському культурному кластері» наголосили, що тендер передбачає закупівлю алкогольних напоїв коштом підприємства, а не з міського бюджету. Про це зокрема зазначено в тендерній документації, розміщеній на майданчику публічних закупівель Prozorro.
Там також зауважили, що закупівля алкогольних напоїв здійснюється винятково для зазначених закладів, лише для сервісного обслуговування.
Зазначається, що у кластерах щомісячно проходять понад 50 мистецьких подій – від репрезентації театральних вистав, концертних програм, виставок, кінофестивалів до іміджевих міжнародних і національних проєктів.
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