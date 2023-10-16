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У КМДА пояснили, для чого "Київський культурний кластер" купує алкогольні напої

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. КП "Київський культурний кластер", яке нещодавно оголосило тендер на закупівлю алкоголю, збирається придбати його для барів чотирьох муніципальних кінотеатрів. Для цього використовують власні гроші комунального підприємства, а не столичного бюджету. Про це повідомляє КМДА, передає УНН.

У КМДА пояснили, для чого "Київський культурний кластер" купує алкогольні напої

Деталі

«Як інформує комунальне підприємство, у його структурі наразі функціонують 7 кластерів – «Краків», «Лейпциг», «Флоренція», «Імені Т.Г. Шевченка», «Старт», «Арт-Братислава» та «Ліра». У чотирьох барах, що працюють при комунальних кінотеатрах, здійснюється продаж алкогольних напоїв у межах офіційного ліцензування. Йдеться про бари у кластерах «Краків», «Лейпциг», «Флоренція» та «Імені Т.Г. Шевченка», - вказали у пресслужбі.

Окрім того, у «Київському культурному кластері» наголосили, що тендер передбачає закупівлю алкогольних напоїв коштом підприємства, а не з міського бюджету. Про це зокрема зазначено в тендерній документації, розміщеній на майданчику публічних закупівель Prozorro.

Там також зауважили, що закупівля алкогольних напоїв здійснюється винятково для зазначених закладів, лише для сервісного обслуговування.

Зазначається, що у кластерах щомісячно проходять понад 50 мистецьких подій – від репрезентації театральних вистав, концертних програм, виставок, кінофестивалів до іміджевих міжнародних і національних проєктів.

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