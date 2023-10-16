В КГГА объяснили, для чего "Киевский культурный кластер" покупает алкогольные напитки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. КП "Киевский культурный кластер", которое недавно объявило тендер на закупку алкоголя, собирается приобрести его для баров четырех муниципальных кинотеатров. Для этого используют собственные деньги коммунального предприятия, а не столичного бюджета. Об этом сообщает КГГА, передает УНН.
Детали
«Как информирует коммунальное предприятие, в его структуре сейчас функционируют 7 кластеров – «Краков», «Лейпциг», «Флоренция», «Имени Т.Г. Шевченко», «Старт», «Арт-Братислава» и «Лира». В четырех барах, работающих при коммунальных кинотеатрах, осуществляется продажа алкогольных напитков в рамках официального лицензирования. Речь идет о барах в кластерах «Краков», «Лейпциг», «Флоренция» и «Имени Т.Г. Шевченко», - указали в пресс-службе.
Кроме того, в «Киевском культурном кластере» отметили, что тендер предусматривает закупку алкогольных напитков за счет предприятия, а не из городского бюджета. Об этом в частности указано в тендерной документации, размещенной на площадке публичных закупок Prozorro.
Там также отметили, что закупка алкогольных напитков осуществляется исключительно для указанных заведений, только для сервисного обслуживания.
Отмечается, что в кластерах ежемесячно проходят более 50 художественных событий – от репрезентации театральных спектаклей, концертных программ, выставок, кинофестивалей до имиджевых международных и национальных проектов.
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