В КГГА объяснили, для чего "Киевский культурный кластер" покупает алкогольные напитки

Детали

«Как информирует коммунальное предприятие, в его структуре сейчас функционируют 7 кластеров – «Краков», «Лейпциг», «Флоренция», «Имени Т.Г. Шевченко», «Старт», «Арт-Братислава» и «Лира». В четырех барах, работающих при коммунальных кинотеатрах, осуществляется продажа алкогольных напитков в рамках официального лицензирования. Речь идет о барах в кластерах «Краков», «Лейпциг», «Флоренция» и «Имени Т.Г. Шевченко», - указали в пресс-службе.

Кроме того, в «Киевском культурном кластере» отметили, что тендер предусматривает закупку алкогольных напитков за счет предприятия, а не из городского бюджета. Об этом в частности указано в тендерной документации, размещенной на площадке публичных закупок Prozorro.

Там также отметили, что закупка алкогольных напитков осуществляется исключительно для указанных заведений, только для сервисного обслуживания.

Отмечается, что в кластерах ежемесячно проходят более 50 художественных событий – от репрезентации театральных спектаклей, концертных программ, выставок, кинофестивалей до имиджевых международных и национальных проектов.

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