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У КМДА повідомили, які вулиці Києва будуть перекриті до Дня Незалежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Під час святкування 29-ї річниці незалежності України у центральній частині столиці тимчасово закриватимуть рух транспорту. Про це повідомила пресслужба КМДА, надавши перелік вулиць та мапу перекриття руху, передає УНН.

У КМДА повідомили, які вулиці Києва будуть перекриті до Дня Незалежності

"Так, з 16:00 23 серпня і до закінчення святкування 24 серпня в місцях проведення заходів та на прилеглих вулицях буде заборонено рух транспортних засобів", - повідомили в КМДА.

Зокрема, за даними адміністрації, рух обмежуватимуть на таких вулицях:

• вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Костьольної до Михайлівської площі);
• Михайлівська площа;
• вулиця Михайлівська (від Михайлівського провулку до Михайлівської площі);
• вулиця Мала Житомирська (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду);
• вулиця А. Тарасової;
• вулиця Софіївська (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської);
• вулиця Володимирська (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської);
• Софійська площа;
• Рильський провулок;
• вулиця Велика Житомирська (від вулиці Володимирської до Михайлівської площі);
• вулиця Десятинна.

Також у КМДА повідомили, що 24 серпня з 08:00, у зв’язку з проведенням масових заходів, буде перекрито:

• частину вул. Володимирської (біля парку ім. Т. Г. Шевченка);
• бульвар ім. Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської площі);
• вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі);
• Володимирський проїзд;
• вул. Костьольна;
• вул. Прорізна;
• вул. Б. Хмельницького (на відрізку від вул. Володимирської до вул. Хрещатик);
• площа Бессарабська;
• вул. Хрещатик (на відрізку від площі Європейської до пл. Бессарабської);
• площа Європейська;
• Володимирський узвіз (на відрізку від площі Поштової до Європейської площі);
• вул. Городецького (на відрізку від вул. Хрещатик до вул. Заньковецької).

Нагадаємо, раніше сьогодні стала відома програма Президента Володимира Зеленського в рамках урочистих заходів з нагоди 29-ї річниці Незалежності України.

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