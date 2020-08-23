В КГГА сообщили, какие улицы Киева будут перекрыты ко Дню Независимости

"Так, с 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах будет запрещено движение транспортных средств", - сообщили в КГГА.

В частности, по данным администрации, движение ограничат на таких улицах:

• улица Трехсвятительская (от улицы Костельной до Михайловской площади)

• Михайловская площадь;

• улица Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади)

• улица Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда)

• улица А. Тарасовой;

• улица Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирской)

• улица Владимирская (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской)

• Софийская площадь;

• Рыльский переулок;

• улица Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Михайловской площади)

• улица Десятинная.

Также в КГГА сообщили, что 24 августа с 08:00 в связи с проведением массовых мероприятий, будет перекрыто:

• часть ул. Владимирской (возле парка им. Т. Г. Шевченко)

• бульвар им. Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади)

• ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади)

• Владимирский проезд;

• ул. Кастельная;

• ул. Прорезная;

• ул. Б. Хмельницкого (на участке от ул. Владимирской до ул. Крещатик)

• площадь Бессарабская;

• ул. Крещатик (на отрезке от площади Европейской до пл. Бессарабской)

• площадь Европейская;

• Владимирский спуск (на отрезке от площади Почтовой до Европейской площади);

• ул. Городецкого (на участке от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой).

Напомним, ранее сегодня стала известна программа Президента Владимира Зеленского в рамках торжественных мероприятий по случаю 29-й годовщины Независимости Украины.