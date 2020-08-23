В КГГА сообщили, какие улицы Киева будут перекрыты ко Дню Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Во время празднования 29-й годовщины независимости Украины в центральной части столицы временно будут закрывать движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, предоставив перечень улиц и карту перекрытия движения, передает УНН.
"Так, с 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах будет запрещено движение транспортных средств", - сообщили в КГГА.
В частности, по данным администрации, движение ограничат на таких улицах:
• улица Трехсвятительская (от улицы Костельной до Михайловской площади)
• Михайловская площадь;
• улица Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади)
• улица Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда)
• улица А. Тарасовой;
• улица Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирской)
• улица Владимирская (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской)
• Софийская площадь;
• Рыльский переулок;
• улица Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Михайловской площади)
• улица Десятинная.
Также в КГГА сообщили, что 24 августа с 08:00 в связи с проведением массовых мероприятий, будет перекрыто:
• часть ул. Владимирской (возле парка им. Т. Г. Шевченко)
• бульвар им. Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади)
• ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади)
• Владимирский проезд;
• ул. Кастельная;
• ул. Прорезная;
• ул. Б. Хмельницкого (на участке от ул. Владимирской до ул. Крещатик)
• площадь Бессарабская;
• ул. Крещатик (на отрезке от площади Европейской до пл. Бессарабской)
• площадь Европейская;
• Владимирский спуск (на отрезке от площади Почтовой до Европейской площади);
• ул. Городецкого (на участке от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой).
Напомним, ранее сегодня стала известна программа Президента Владимира Зеленского в рамках торжественных мероприятий по случаю 29-й годовщины Независимости Украины.