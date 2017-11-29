У КМДА повідомили про тимчасове відключення води за низкою адрес у столиці

Як поінформували у КМДА з посиланням на інформацію ПрАТ "АК "Київводоканал", із 22:00 30 листопада до 7:00 1 грудня можливе відключення водопостачання на вулиці Ахматової, 13-А, 13-Б, 9/18, 11 (житлові будинки), 11-А (дитячий садок), 20 (бойлер) та Драгоманова, 20-А, 18, 20, 22 (житлові будинки).

У відомстві також вибачилися за тимчасові незручності, але й закликали мешканців вказаних адрес запастися водою.

Як повідомляв УНН, 17 листопада у Києві на бульварі Верховної Ради стався прорив теплотраси. Внаслідок інциденту водою залило одну сторону руху по бульвару і проспект Миру.