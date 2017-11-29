В КГГА сообщили о временном отключении воды по ряду адресов в столице

Как сообщили в КГГА со ссылкой на информацию ЧАО "АК "Киевводоканал", с 22:00 30 ноября по 7:00 1 декабря возможное отключение водоснабжения на улице Ахматовой, 13-А, 13-Б, 9/18, 11 (жилые дома), 11-А (детский сад), 20 (бойлер) и Драгоманова, 20-А, 18, 20, 22 (жилые дома).

В ведомстве также извинились за временные неудобства, но и призвали жителей указанных адресов запастись водой.

Как сообщал УНН, 17 ноября в Киеве на бульваре Верховной Рады произошел прорыв теплотрассы. В результате инцидента водой залило одну сторону движения по бульвару и проспекту Мира.