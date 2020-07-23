У КМДА попередили про обмеження руху транспорту на з’їзді з Південного мосту

"У рамках нічних ремонтів на Південному мостовому переході заплановано виконати поточні роботи на з’їзді з Південного мосту на Столичне шосе. Основні роботи виконають до ранкової години пік. Утім, обмеження можливі до 12:00", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося в УНН, у столиці на вулиці Дегтярівській з 18 липня до 8 серпня частково обмежено рух транспорту.