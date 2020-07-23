У КМДА попередили про обмеження руху транспорту на з’їзді з Південного мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У столиці на з’їзді з Південного мосту на Столичне шосе із 20:00 23 липня до 12:00 24 липня частково обмежать рух транспорту. Про це поінформували у пресслужбі КМДА, передає УНН.
"У рамках нічних ремонтів на Південному мостовому переході заплановано виконати поточні роботи на з’їзді з Південного мосту на Столичне шосе. Основні роботи виконають до ранкової години пік. Утім, обмеження можливі до 12:00", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося в УНН, у столиці на вулиці Дегтярівській з 18 липня до 8 серпня частково обмежено рух транспорту.