В КГГА предупредили об ограничении движения транспорта на съезде с Южного моста
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В столице на съезде с Южного моста на Столичное шоссе с 20:00 23 июля до 12:00 24 июля частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.
"В рамках ночных ремонтов на Южном мостовом переходе запланировано выполнить текущие работы на съезде с Южного моста на Столичное шоссе. Основные работы выполнят до утреннего часа пик. Впрочем, ограничения возможны в 12:00", - говорится в сообщении.
Как сообщалось в УНН, в столице на улице Дегтяревской с 18 июля по 8 августа частично ограничено движение транспорта.