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У КМДА підтвердили пошкодження пам’ятника Щорсу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У центрі Києва пам’ятник Миколі Щорсу понівечили вандали, а саме відламали ногу коня. Про це УНН повідомили у відділі інформаційного забезпечення та комунікації КМДА.

“Відламали ногу коняці, і звичайно поліція має відреагувати і за цим фактом розпочати відповідні слідчі дії, будуть встановлювати осіб, які мають відповідальність. Тому що поки, як мені відомо, пам’ятка внесена в державний реєстр і вона захищається законом”, — зазначили в КМДА.

Точний час інциденту не відомий, але ймовірно це сталося вночі.

Як повідомляв УНН, 15 березня постійна комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики погодила звернення до Міністерства культури України щодо демонтажу пам’ятника Миколі Щорсу, документ ще мають затвердити депутати на сесії.

Українські Національні Новини

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