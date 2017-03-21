В КГГА подтвердили повреждения памятника Щорсу

"Отломали ногу лошади, и конечно полиция должна отреагировать и по этому факту начать соответствующие следственные действия, будут устанавлива лиц, которые несут ответственность. Потому что пока, как мне известно, памятник внесен в государственный реестр и он защищается законом", - отметили в КГГА.

Точное время инцидента не известен, но вероятно это произошло ночью.

Как сообщал УНН, 15 марта постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала обращение в Министерство культуры Украины относительно демонтажа памятника Николаю Щорсу, документ должны утвердить депутаты на сессии.