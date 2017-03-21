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В КГГА подтвердили повреждения памятника Щорсу

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. В центре Киева памятник Николаю Щорсу изуродовали вандалы, а именно отломали ногу лошади. Об этом УНН сообщили в отделе информационного обеспечения и коммуникации КГГА.

"Отломали ногу лошади, и конечно полиция должна отреагировать и по этому факту начать соответствующие следственные действия, будут устанавлива лиц, которые несут ответственность. Потому что пока, как мне известно, памятник внесен в государственный реестр и он защищается законом", - отметили в КГГА.

Точное время инцидента не известен, но вероятно это произошло ночью.

Как сообщал УНН, 15 марта постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала обращение в Министерство культуры Украины относительно демонтажа памятника Николаю Щорсу, документ должны утвердить депутаты на сессии.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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