У КМДА назвали терміни відновлення Wi-Fi у метро

$41.400.13
45.840.29
ukru
Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив
09:11 • 30218 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 30592 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 32430 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 238422 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 162939 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 137620 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 139784 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 151517 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 149271 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 234534 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
54%
Популярнi новини

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 32531 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 41217 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 20541 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 37386 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 37197 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 30253 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 238461 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 197427 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 314977 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 335083 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 37896 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 21049 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 64245 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 46564 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 60481 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

У КМДА назвали терміни відновлення Wi-Fi у метро

Київ • УНН

 • 41699 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Запуск компанією-інвестором встановленого обладнання та програмного забезпечення для Wi-Fi мережі у столичному метрополітені на 12 станціях першого пускового комплексу планується до квітня цього року. Про це кореспонденту УНН повідомили у відповіді на запит в департаменті економіки та інвестицій КМДА.

У КМДА назвали терміни відновлення Wi-Fi у метро

"Між Департаментом економіки та інвестицій, КП "Київський метрополітен" та ТОВ "Москіто Мобайл" (інвестор) було укладено інвестиційний договір від 2 грудня 2014 №050-13/і/143 про будівництво Wi-Fi мережі в Київському метрополітені для надання якісних телекомунікаційних послуг жителям та гостям міста", - йдеться у відповіді.

Як вказано, у зв’язку із невиконанням інвестором взятих на себе зобов’язань та на підставі рішення постійно діючої комісії по залученню інвесторів, утвореної розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 №1403, дію інвестиційного договору фактично припинено 1 лютого 2018 року.

Утім, у КМДА нагадали, що за рішенням від 16 квітня 2019 року Господарський суд Києва визнав недійсним односторонню відмову Департаменту економіки та інвестицій КМДА від інвестиційного договору з ТОВ "Москіто Мобайл" та зобов’язав КП "Київський метрополітен" надати доступ до встановленого на об’єктах обладнання інвестора (справа №910/1289/19).

"За інформацією інвестора, наданою відповідними листами, на даний час ТОВ "Москіто Мобайл" знаходиться в процесі завершення технічного аудиту. В зв’язку з вищезазначеним, запуск встановленого обладнання та програмного забезпечення пускового комплекту № 1 (12 станцій, 7 перегонів, 33 одиниці рухомого складу метрополітену) планується до 1 квітня 2020 року", - зазначається у відповіді.

Нагадаємо, у 2016 році на чотирьох станціях Київського метро був Wi-Fi доступ до Інтернету.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаКиїв
Brent
$63.72
Bitcoin
$82,378.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$32.95
Золото
$3,246.75
Ethereum
$1,560.86