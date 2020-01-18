У КМДА назвали терміни відновлення Wi-Fi у метро
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Запуск компанією-інвестором встановленого обладнання та програмного забезпечення для Wi-Fi мережі у столичному метрополітені на 12 станціях першого пускового комплексу планується до квітня цього року. Про це кореспонденту УНН повідомили у відповіді на запит в департаменті економіки та інвестицій КМДА.
"Між Департаментом економіки та інвестицій, КП "Київський метрополітен" та ТОВ "Москіто Мобайл" (інвестор) було укладено інвестиційний договір від 2 грудня 2014 №050-13/і/143 про будівництво Wi-Fi мережі в Київському метрополітені для надання якісних телекомунікаційних послуг жителям та гостям міста", - йдеться у відповіді.
Як вказано, у зв’язку із невиконанням інвестором взятих на себе зобов’язань та на підставі рішення постійно діючої комісії по залученню інвесторів, утвореної розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 №1403, дію інвестиційного договору фактично припинено 1 лютого 2018 року.
Утім, у КМДА нагадали, що за рішенням від 16 квітня 2019 року Господарський суд Києва визнав недійсним односторонню відмову Департаменту економіки та інвестицій КМДА від інвестиційного договору з ТОВ "Москіто Мобайл" та зобов’язав КП "Київський метрополітен" надати доступ до встановленого на об’єктах обладнання інвестора (справа №910/1289/19).
"За інформацією інвестора, наданою відповідними листами, на даний час ТОВ "Москіто Мобайл" знаходиться в процесі завершення технічного аудиту. В зв’язку з вищезазначеним, запуск встановленого обладнання та програмного забезпечення пускового комплекту № 1 (12 станцій, 7 перегонів, 33 одиниці рухомого складу метрополітену) планується до 1 квітня 2020 року", - зазначається у відповіді.
Нагадаємо, у 2016 році на чотирьох станціях Київського метро був Wi-Fi доступ до Інтернету.