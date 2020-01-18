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В КГГА назвали сроки возобновления Wi-Fi в метро

Киев • УНН

 • 41698 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Запуск компанией-инвестором установленного оборудования и программного обеспечения для Wi-Fi сети в столичном метрополитене на 12 станциях первого пускового комплекса планируется к апрелю этого года. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ответе на запрос в департаменте экономики и инвестиций КГГА.

В КГГА назвали сроки возобновления Wi-Fi в метро

"Между Департаментом экономики и инвестиций, КП "Киевский метрополитен" и ООО "Москито Мобайл" (инвестор) был заключен инвестиционный договор от 2 декабря 2014 №050-13/и/143 о строительстве Wi-Fi сети в Киевском метрополитене для предоставления качественных телекоммуникационных услуг жителям и гостям города", - говорится в ответе.

Как указано, в связи с невыполнением инвестором взятых на себя обязательств и на основании решения постоянно действующей комиссии по привлечению инвесторов, образованной распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 22 октября 2007 №1403, действие инвестиционного договора фактически прекращено 1 февраля 2018 года.

Впрочем, в КГГА напомнили, что по решению от 16 апреля 2019 года Хозяйственный суд Киева признал недействительным односторонний отказ Департамента экономики и инвестиций КГГА от инвестиционного договора с ООО "Москито Мобайл" и обязал КП "Киевский метрополитен" предоставить доступ к установленному на объектах оборудования инвестора (дело №910/1289/19).

"По информации инвестора, предоставленной соответствующими письмами, в настоящее время ООО "Москито Мобайл" находится в процессе завершения технического аудита. В связи с вышеизложенным, запуск установленного оборудования и программного обеспечения пускового комплекта № 1 (12 станций, 7 перегонов, 33 единицы подвижного состава метрополитена) планируется до 1 апреля 2020 года", - говорится в ответе.

Напомним, в 2016 году на четырех станциях Киевского метро был Wi-Fi доступ к Интернету.

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