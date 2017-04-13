У КМДА на проблему незаконних заправок реагують вибірково та неефективно - І.Мірошніченко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Незаконні АГЗП, які сьогодні активно і голосно демонтуються КМДА, після Євробачення, скоріш за все, повернуться на свої старі місця і продовжать роботу. Глобально ця проблема в столиці, на жаль, не вирішиться. Таку думку у коментарі УНН висловив свободівець Ігор Мірошніченко.
За його словами, він не вірить у щирість намірів та ефективність дій міської влади щодо демонтажу незаконних газових модулів.
“Можливо, до Євробачення нас будуть чекати “потьомкінські села” у вигляді закритих фасадів нереконструйованих будинків, та у вигляді демонтованих незаконних заправок... Але, я впевнений, що це матиме локальний характер, а глобально цю проблему не вирішать, на жаль. Я особисто не один раз звертався щодо незаконних заправок і, на жаль, спостерігаємо таку тенденцію, що влада вибірково реагує на демонтаж цих заправок.
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Можемо зробити висновки, що очевидно йдеться про незаконний ринок, який не зовсім підконтрольний владі: там, де вони контролюють, — там демонтують, там де не контролюють — ні. Вважаю що ця боротьба буде неефективною і вони не вирішать проблему", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, у боротьбі з нелегальними АГЗП В.Кличко заручився підтримкою профільної асоціації.