В КГГА на проблему незаконных заправок реагируют избирательно и неэффективно - И.Мирошниченко

По словам И.Мирошниченко, он не верит в искренность намерений и эффективность действий городских властей по демонтажу незаконных газовых модулей.

"Возможно, к Евровидению нас будут ждать "потемкинские деревни" в виде закрытых фасадов нереконструйованих домов, и в виде демонтированных незаконных заправок ... Но, я уверен, что это будет локальный характер, а глобально эту проблему не решат, к сожалению. Я лично не раз обращался по поводу незаконных заправок и, к сожалению, наблюдаем такую ​​тенденцию, что власть избирательно реагирует на демонтаж этих заправок.

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Можем сделать выводы, что очевидно речь идет о незаконном рынке, который не совсем подконтролен власти: там, где они контролируют, - там демонтируют, там где не контролируют - нет. Считаю что эта борьба будет неэффективной и они не решат проблему", - отметил он.

Как сообщал УНН, в борьбе с нелегальными АГЗП Кличко заручился поддержкой профильной ассоциации.