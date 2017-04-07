У Київському зоопарку показали, як доглядають за покинутими козенятами

“Чи любите ви молочко, як наші козенята Сніжок та Доміношка? Молода мати не впоралася зі своїми обов’язками, та тепер у них аж три матусі: мама Галя, мама Наталя і головна мама — Віка. А яка ж мама не приголубить та не нагодує своє дитя! Малеча швидко росте та тішиться весняному сонечку. Діти є діти”, — йдеться в підписі до відео.

Нагадаємо, у столичному зоопарку вивели чотирьох рідкісних чорних лелек.