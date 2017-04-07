В Киевском зоопарке показали, как ухаживают за брошенными козлятами

"Любите ли вы молочко, как наши козлята Снежок и Доминошка? Молодая мать не справилась со своими обязанностями, и теперь у них целых три мамы: мама Галя, мама Наталья и главная мама - Вика. А какая мама не приласкает но не накормит свое дитя! Дети быстро растут и радуются весеннему солнышку. Дети есть дети", - говорится в подписи к видео.

Напомним, в столичном зоопарке вывели четырех редких черных аистов.