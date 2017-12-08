У київському транспорті почали встановлювати обладнання для електронного квитка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У київському громадському транспорті почали встановлювати обладнання для впровадження електронного квитка. Про це повідомляє прес-служба Київпастрансу у Facebook, передає УНН.
"Розпочато монтаж електронного обладнання для автоматизованої системи оплати проїзду. Перший на черзі електротранспорт, згодом - автотранспорт", - йдеться у повідомленні.
Повністю завершити монтажні роботи та запустити електронний квиток у Києві планують у квітні наступного року.
Як повідомляв УНН, єдиний електронний квиток у транспорті вже запроваджується більш ніж у 10 містах України.