В киевском транспорте начали устанавливать оборудование для электронного билета
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В киевском общественном транспорте начали устанавливать оборудование для внедрения электронного билета. Об этом сообщает пресс-служба Киевпасстранса в Facebook, передает УНН.
“Начато монтаж электронного оборудования для автоматизированной системы оплаты проезда. Первый на очереди электротранспорт, затем — автотранспорт”, — говорится в сообщении.
Полностью завершить монтажные работы и запустить электронный билет в Киеве планируют в апреле следующего года.
Как сообщал УНН, единый электронный билет в транспорте уже вводится более чем в 10 городах Украины.