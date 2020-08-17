У Київському СІЗО відремонтували п’ять камер за гроші з VIPів: Малюська показав фото

“Вчиняєте злочини і не готові платити за платні камери у СІЗО? Ок, ми продовжуємо готувати безкоштовні. У минулу п’ятницю у Київському СІЗО закінчився черговий ремонт двох безкоштовних камер за рахунок надходжень від платних камер. Результати — на фото”, — написав Малюська.

За його словами, на ремонт не було витрачено кошти платників податків.

“Загалом у СІЗО уже 5 безкоштовних камер, відремонтованих виключно за рахунок платних камер”, — додав міністр.

Нагадаємо, станом на 11 серпня за користування платними камерами у слідчих ізоляторах України сплачено понад 495,5 тисяч грн.