У Київському СІЗО відремонтували п’ять камер за гроші з VIPів: Малюська показав фото
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. За гроші, виручені від платних камер, вже відремонтовано п’ять камер у Київському СІЗО. Міністр юстиції Денис Малюська виклав фотозвіт у своєму Facebook, передає УНН.
“Вчиняєте злочини і не готові платити за платні камери у СІЗО? Ок, ми продовжуємо готувати безкоштовні. У минулу п’ятницю у Київському СІЗО закінчився черговий ремонт двох безкоштовних камер за рахунок надходжень від платних камер. Результати — на фото”, — написав Малюська.
За його словами, на ремонт не було витрачено кошти платників податків.
“Загалом у СІЗО уже 5 безкоштовних камер, відремонтованих виключно за рахунок платних камер”, — додав міністр.
Нагадаємо, станом на 11 серпня за користування платними камерами у слідчих ізоляторах України сплачено понад 495,5 тисяч грн.