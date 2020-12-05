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У Київському національному університеті Шевченка обрали нового ректора

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Київському національному університету імені Тараса Шевченка підбили підсумки другого туру виборів ректора, повідомляє УНН з посиланням на результати виборів.

У другому турі виборів ректора переміг проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров.

Загальна кількість виборців становила 3864 особи, а явка склала 62,94 % (2432 особи).

Голоси виборців у другому турі розподілилися так:
Володимир Бугров – 1839 голосів (47,59%);
Сергій Вижва – 450 голосів (11,65%);
Не підтримали жодного кандидата – 116 голосів (3%).

Голосували наукові, науково-педагогічні і педагогічні штатні працівники університету, а також представники студентства та інших штатних працівників, обрані шляхом таємного голосування.

Нагадаємо, з 2008 року на посаді ректора КНУ працює Леонід Губерський.

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