В Киевском национальном университете Шевченко избрали нового ректора
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко подвели итоги второго тура выборов ректора, сообщает УНН со ссылкой на результаты выборов.
Во втором туре выборов ректора победил проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров.
Общее количество избирателей составила 3864 человека, а явка составила 62,94% (2432 человека).
Голоса избирателей во втором туре распределились так:
Владимир Бугров - 1839 голосов (47,59%);
Сергей Выжва - 450 голосов (11,65%);
Не поддержали ни одного кандидата - 116 голосов (3%).
Голосовали научные, научно-педагогические и педагогические штатные работники университета, а также представители студенчества и других штатных работников, избранные путем тайного голосования.
Напомним, с 2008 года в должности ректора КНУ работает Леонид Губерский.