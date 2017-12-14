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У київському метро встановили пункт підзарядки мобільних телефонів

У київському метро встановили пункт підзарядки мобільних телефонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. На станції “Золоті ворота” київського метрополітену встановили пункт підзарядки мобільних пристроїв. Про це повідомляє прес-служба столичної підземки, передає УНН.

Пункт підзарядки встановили у вестибюлі станції "Золоті ворота" біля кіоску з пресою. Працювати він буде без вихідних з 6:00 до 24:00. Пасажири метро зможуть ним користуватися безкоштовно.

Як зазначається, якщо пункт підзарядки стане популярним, то його встановлять і на інших станціях.

Пасажирів попередили, що під час користування пунктом слід дотримуватися правил експлуатації приладів, а також не залишати свої мобільні телефони без нагляду для уникнення непорозумінь.

Як повідомляв УНН, у київському метро розповіли, що приносять в бюро знахідок.

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