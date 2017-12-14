В киевском метро установили пункт подзарядки мобильных телефонов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. На станции "Золотые ворота" киевского метрополитена установили пункт подзарядки мобильных устройств. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки, передает УНН.
Пункт подзарядки установили в вестибюле станции "Золотые ворота" возле киоска с прессой. Работать он будет без выходных с 6:00 до 24:00. Пассажиры метро смогут им пользоваться бесплатно.
Как отмечается, если пункт подзарядки станет популярным, то его установят и на других станциях.
Пассажиров предупредили, что при пользовании пунктом следует соблюдать правила эксплуатации приборов, а также не оставлять свои мобильные телефоны без присмотра во избежание недоразумений.
Как сообщал УНН, в киевском метро рассказали, что приносят в бюро находок.