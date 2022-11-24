У київському метро скоротять інтервал руху потягів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні ввечері та завтра вранці в київському метро скоротять інтервал руху потягів. Про це в Telegram повідомила Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
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"Сьогодні увечері і завтра зранку столичне метро скоротить інтервали руху поїздів", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Сьогодні із 17:00 до 19:00 та завтра із 7:00 до 10:00 потяги курсуватимуть з такими інтервалами руху:
• червона лінія – 4-5 хвилин;
• синя лінія – 7 хвилин 30 секунд;
• зелена лінія – 5 хвилин (на ділянці між станціями "Харківська" – "Лук’янівська") і 10 хвилин (на ділянках між станціями "Червоний Хутір" – "Харківська" та "Лук’янівська" – "Сирець").
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