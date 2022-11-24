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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У київському метро скоротять інтервал руху потягів

У київському метро скоротять інтервал руху потягів

Київ • УНН

 • 1061769 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні ввечері та завтра вранці в київському метро скоротять інтервал руху потягів. Про це в Telegram повідомила Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні увечері і завтра зранку столичне метро скоротить інтервали руху поїздів", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Сьогодні із 17:00 до 19:00 та завтра із 7:00 до 10:00 потяги курсуватимуть з такими інтервалами руху:

• червона лінія – 4-5 хвилин;

• синя лінія – 7 хвилин 30 секунд;

• зелена лінія – 5 хвилин (на ділянці між станціями "Харківська" – "Лук’янівська") і 10 хвилин (на ділянках між станціями "Червоний Хутір" – "Харківська" та "Лук’янівська" – "Сирець").

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