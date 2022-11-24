В киевском метро сократят интервал движения поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня вечером и завтра утром в киевском метро сократят интервал движения поездов. Об этом в Telegram сообщила Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Цитата
"Сегодня вечером и завтра утром столичное метро сократит интервалы движения поездов", – говорится в сообщении.
Детали
Сегодня с 17:00 до 19:00 и завтра с 7:00 до 10:00 поезда будут курсировать с такими интервалами:
• красная линия – 4-5 минут;
• синяя линия –7 минут 30 секунд;
• зеленая линия – 5 минут (на участке между станциями "Харьковская" – "Лукьяновская") и 10 минут (на участках между станциями "Красный Хутор" – "Харьковская" и "Лукьяновская" – "Сырец").
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