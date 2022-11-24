В киевском метро сократят интервал движения поездов

Цитата

"Сегодня вечером и завтра утром столичное метро сократит интервалы движения поездов", – говорится в сообщении.

Детали

Сегодня с 17:00 до 19:00 и завтра с 7:00 до 10:00 поезда будут курсировать с такими интервалами:

• красная линия – 4-5 минут;

• синяя линия –7 минут 30 секунд;

• зеленая линия – 5 минут (на участке между станциями "Харьковская" – "Лукьяновская") и 10 минут (на участках между станциями "Красный Хутор" – "Харьковская" и "Лукьяновская" – "Сырец").

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