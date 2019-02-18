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У Київській області виявлено понад 70 невпізнаних трупів за минулий рік

У Київській області виявлено понад 70 невпізнаних трупів за минулий рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. У 2018 році у Київській області поставлено на облік понад 70 невпізнаних трупів. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в управлінні інформаційно-аналітичної підтримки Головного управління Національної поліції в Київській області.

"До інформаційної підсистеми "Пізнання" інформаційно-телекомунікаційної системи Національного порталу Національної поліції підрозділами поліції області поставлено на облік невпізнаних трупів у (Київській області - ред.) 2018 році – 74", - йдеться у відповіді на запит.

Також, в Київській області у 2018 році підрозділами поліції внесені відомості щодо 25 449 осіб з категорії "померлий", із яких одне тіло розчленоване.

Нагадаємо, у лісі між селами в Житомирській області знайдено труп невідомого, прив’язаний до дерева.

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