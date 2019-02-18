У Київській області виявлено понад 70 невпізнаних трупів за минулий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У 2018 році у Київській області поставлено на облік понад 70 невпізнаних трупів. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в управлінні інформаційно-аналітичної підтримки Головного управління Національної поліції в Київській області.
"До інформаційної підсистеми "Пізнання" інформаційно-телекомунікаційної системи Національного порталу Національної поліції підрозділами поліції області поставлено на облік невпізнаних трупів у (Київській області - ред.) 2018 році – 74", - йдеться у відповіді на запит.
Також, в Київській області у 2018 році підрозділами поліції внесені відомості щодо 25 449 осіб з категорії "померлий", із яких одне тіло розчленоване.
Нагадаємо, у лісі між селами в Житомирській області знайдено труп невідомого, прив’язаний до дерева.