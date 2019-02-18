В Киевской области выявлено более 70 неопознанных трупов за прошлый год
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В 2018 году в Киевской области поставлено на учет более 70 неопознанных трупов. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в управлении информационно-аналитической поддержке Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
"К информационной подсистеме "Познание" информационно-телекоммуникационной системы Национального портала Национальной полиции подразделениями полиции области поставлено на учет неопознанных трупов в (Киевской области - ред.) 2018 году - 74", - говорится в ответе на запрос.
Также, в Киевской области в 2018 году подразделениями полиции внесены сведения о 25 449 человек из категории "умерший", из которых одно тело расчленено.
Напомним, в лесу между селами в Житомирской области найден труп неизвестного, привязан к дереву.