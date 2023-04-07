У Київській області відновили близько 85% енерооб'єктів, пошкоджених внаслідок атак рф

ukru
Ексклюзив
15:02 • 64729 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 114828 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 141012 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 302531 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 204971 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 185565 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 303749 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 457575 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 347936 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357956 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.1 м/с
87 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 211641 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 173713 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 175045 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 129143 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 87053 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 302502 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 303732 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 527151 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 659740 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 681712 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 56606 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 87053 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 175045 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 211641 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 212515 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

У Київській області відновили близько 85% енерооб'єктів, пошкоджених внаслідок атак рф

У Київській області відновили близько 85% енерооб'єктів, пошкоджених внаслідок атак рф

Київ • УНН

 • 743662 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Київській області відновили близько 85% пошкоджених внаслідок російських атак об’єктів електроенергетичної інфраструктури, а також майже всі котельні, повідомляє УНН з посиланням на сайт Кабінету Міністрів України.

Цитата

"Наразі в регіоні тривають активні відновлювальні та ремонтні роботи. Завдяки фахівцям теплопостачальних організацій та оператора систем розподілу (ОСР) в області відновлено близько 85% пошкоджених об’єктів електроенергетичної інфраструктури, а також майже всі котельні. І це враховуючи, що часто відновлення відбувались із ризиком для життя наших енергетиків та персоналу ремонтних бригад", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що фахівці Управління Держенергонагляду у Київській області на постійній основі беруть участь у роботі комісій щодо оглядів пошкоджених об’єктів електричних мереж або їх складових. Мета оглядів - оперативне виконання відновлювальних робіт пошкоджених об’єктів та забезпечення належного електропостачання.

На сьогодні представники Держенергонагляду в Київській області взяли участь в огляді 879 пошкоджених об’єктів електромереж або їх складових, за їх результатами оформлено 681 дефектний акт.

Представники управління протягом 2022 року здійснювалися перевірки стану готовності теплопостачальних організацій та споживачів теплової енергії до проходження опалювального періоду. Крім цього, Держенергонагляд здійснює моніторинг проходження опалювального періоду соціально важливих закладів в області та надає відповідні рекомендації щодо усунення виявлених порушень.

Нагадаємо

У Міненерго повідомили, що енергосистема України у п’ятницю, 7 квітня, працює без обмежень споживачів із резервом потужності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Bitcoin
$83,291.40
Золото
$3,151.30
Tesla
$254.61
Brent
$74.92
S&P 500
$5,553.91
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,839.59