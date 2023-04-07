У Київській області відновили близько 85% енерооб'єктів, пошкоджених внаслідок атак рф
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Київській області відновили близько 85% пошкоджених внаслідок російських атак об’єктів електроенергетичної інфраструктури, а також майже всі котельні, повідомляє УНН з посиланням на сайт Кабінету Міністрів України.
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"Наразі в регіоні тривають активні відновлювальні та ремонтні роботи. Завдяки фахівцям теплопостачальних організацій та оператора систем розподілу (ОСР) в області відновлено близько 85% пошкоджених об’єктів електроенергетичної інфраструктури, а також майже всі котельні. І це враховуючи, що часто відновлення відбувались із ризиком для життя наших енергетиків та персоналу ремонтних бригад", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що фахівці Управління Держенергонагляду у Київській області на постійній основі беруть участь у роботі комісій щодо оглядів пошкоджених об’єктів електричних мереж або їх складових. Мета оглядів - оперативне виконання відновлювальних робіт пошкоджених об’єктів та забезпечення належного електропостачання.
На сьогодні представники Держенергонагляду в Київській області взяли участь в огляді 879 пошкоджених об’єктів електромереж або їх складових, за їх результатами оформлено 681 дефектний акт.
Представники управління протягом 2022 року здійснювалися перевірки стану готовності теплопостачальних організацій та споживачів теплової енергії до проходження опалювального періоду. Крім цього, Держенергонагляд здійснює моніторинг проходження опалювального періоду соціально важливих закладів в області та надає відповідні рекомендації щодо усунення виявлених порушень.
Нагадаємо
У Міненерго повідомили, що енергосистема України у п’ятницю, 7 квітня, працює без обмежень споживачів із резервом потужності.