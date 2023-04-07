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Енергосистема працює без обмежень у подачі світла - Міненерго

Енергосистема працює без обмежень у подачі світла - Міненерго

Київ • УНН

 • 954647 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Енергосистема України у п’ятницю, 7 квітня, працює без обмежень споживачів із резервом потужності, повідомили в Міненерго, пише УНН.

Деталі

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури. Зокрема, протягом останньої доби заживлено 6,8 тис. споживачів у Донецькій області, близько 2 тис. - у Сумській, Харківській та Херсонській областях, повідомили у міністерстві.

Доповнення

В Укренерго стверджують, що найближчі шість місяців в Україні буде достатньо електроенергії для покриття потреб.

Українські Національні Новини

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