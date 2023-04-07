Энергосистема работает без ограничений в подаче света - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Энергосистема Украины в пятницу, 7 апреля, работает без ограничений потребителей с резервом мощности, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
Детали
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.
Продолжается восстановление поврежденной в результате вражеских обстрелов сетевой инфраструктуры. В частности, в течение последних суток запитано 6,8 тыс. потребителей в Донецкой области, около 2 тыс. - в Сумской, Харьковской и Херсонской областях, сообщили в министерстве.
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В Укрэнерго утверждают, что ближайшие шесть месяцев в Украине будет достаточно электроэнергии для покрытия потребностей.