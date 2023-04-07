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В Киевской области восстановили около 85% энерообъектов, поврежденных в результате атак рф

В Киевской области восстановили около 85% энерообъектов, поврежденных в результате атак рф

Киев • УНН

 • 743659 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Киевской области восстановили около 85% поврежденных в результате российских атак объектов электроэнергетической инфраструктуры, а также почти все котельные, сообщает УНН со ссылкой на сайт Кабинета Министров Украины.

Цитата

"Сейчас в регионе продолжаются активные восстановительные и ремонтные работы. Благодаря специалистам теплоснабжающих организаций и оператора систем распределения (ОСР) в области восстановлено около 85% поврежденных объектов электроэнергетической инфраструктуры, а также почти все котельные. И это учитывая, что часто восстановление происходили с риском для жизни наших энергетиков и персонала ремонтных бригад", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что специалисты Управления Госэнергонадзора в Киевской области на постоянной основе участвуют в работе комиссий по осмотру поврежденных объектов электрических сетей или их составляющих. Цель осмотров - оперативное выполнение восстановительных работ поврежденных объектов и обеспечение надлежащего электроснабжения.

На сегодня представители Госэнергонадзора в Киевской области приняли участие в осмотре 879 поврежденных объектов электросетей или их составляющих, по их результатам оформлен 681 дефектный акт.

Представители управления в течение 2022 года осуществляли проверки состояния готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к прохождению отопительного периода. Кроме этого, Госэнергонадзор осуществляет мониторинг прохождения отопительного периода социально важных учреждений в области и предоставляет соответствующие рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Напомним

В Минэнерго сообщили, что энергосистема Украины в п’пятницу, 7 апреля, работает без ограничений потребителей с резервом мощности.

Украинские Национальные Новости

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