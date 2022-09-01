У Київській області від отруєння грибами померли сестри
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Під Києвом від отруєння грибами померли сестри 9 і 18 років. Про це у Facebook повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує УНН.
Цитата
"Смертельне отруєння грибами. Загинула 9-річна дівчинка та її 18-річна сестра. Напередодні Катерина та її наречений зібрали гриби в лісосмузі, приготували вечерю, ще й пригостили маленьку сестричку. Згодом усіх трьох з гострим отруєнням госпіталізували", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначив Нєбитов, медики зробили все можливе, але врятувати Катерину не змогли. Сьогодні вночі в столичній лікарні від отруєння померла і малолітня Ліза.
Він закликав українців бути уважними у споживанні грибів: "В разі появи нудоти, болів в животі та інших симптомів отруєння, одразу звертайтесь до лікарів. Не ризикуйте своїм здоров’ям і життям".
Доповнення
18 червня 2022 року у Києві зафіксували захворювання на гостру кишкову інфекцію після вживання шаурми. У одного хворого було підтверджено сальмонельоз.