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В Киевской области от отравления грибами умерли сестры

Киев • УНН

 • 146272 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Под Киевом от отравления грибами умерли сестры 9 и 18 лет. Об этом в Facebook сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов, информирует УНН.

В Киевской области от отравления грибами умерли сестры

Цитата

"Смертельное отравление грибами. Умерла 9-летняя девочка и ее 18-летняя сестра. Накануне Екатерина и ее жених собрали грибы в лесополосе, приготовили ужин, еще и угостили маленькую сестренку. Позже всех троих с острым отравлением госпитализировали", - говорится в сообщении.

Детали 

Как отметил Небитов, медики сделали все возможное, но спасти Екатерину не смогли. Сегодня ночью в столичной больнице от отравления скончалась и малолетняя Лиза.

Он призвал украинцев быть внимательными в потреблении грибов: "В случае появления тошноты, болей в животе и других симптомов отравления, сразу обращайтесь к врачам. Не рискуйте своим здоровьем и жизнью".

Дополнение 

18 июня 2022 года в Киеве зафиксировали заболевание острой кишечной инфекцией после употребления шаурмы. У одного больного был подтвержден сальмонеллез.

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